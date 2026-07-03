واشنطن تسحب قسماً من قواتها المنتشرة في نيجيريا

لاغوس-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تقليص وجودها العسكري في نيجيريا عبر سحب جزء كبير من قواتها المنتشرة هناك.



ونقلت فرانس برس عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، قوله في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأنغولية لواندا: إن الولايات المتحدة سحبت جزءاً كبيراً من قواتها التي كانت قد نشرتها في نيجيريا”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواصلة الدعم الاستخباراتي والفني لنيجيريا.



من جهته، قال متحدث باسم “أفريكوم”: “إن واشنطن تواصل الإبقاء على قوات في نيجيريا، وتغيير أعدادها بناء على الاحتياجات العملياتية”.



بدوره، أوضح وزير الدفاع النيجيري، كريستوفر موسى، أن القوات الأمريكية التي كانت تضم نحو 200 عسكري دخلت البلاد في وقت سابق من العام الحالي غادر معظمها بعد انتهاء العمليات المشتركة التي نُفذت في منطقة بحيرة تشاد في أيار الماضي.



وتشهد مناطق شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 اضطرابات أمنية مستمرة ونشاطاً مكثفاً للتنظيمات الإرهابية، وسط انتقادات متزايدة للتدخلات العسكرية الأجنبية التي لم تفلح على مدى سنوات في حسم الملف الأمني أو تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.