كارني: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية

أوتاوا-سانا‏

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية في حلف شمال ‏الأطلسي “ناتو” وقوة إقليمية مؤثرة.‏

ونقلت وكالة” الأناضول” للأنباء عن كارني قوله في تصريحات صحفية من تورنتو ‏أمس الخميس تطرق خلالها إلى العلاقات بين البلدين :” تركيا حليف مهم للغاية في حلف ‏الناتو، وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، فهي تُعَد واحدة من أهم الشركاء والقوى ‏الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما بعدها”. ‏

وأكد كارني وجود علاقات عميقة بين كندا و تركيا، مشيراً إلى أنه سيشارك في قمة قادة ‏الناتو التي ستُعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي الـ 7 و الـ8 من تموز القادم ،كما أفاد بأنه ‏سيزور تركيا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.‏

وتتميز العلاقات الكندية التركية بشراكة دبلوماسية واقتصادية راسخة تعود إلى عام ‌‏1943، وتشهد حالياً زخماً متزايداً مع اتفاق البلدين على إطلاق محادثات استكشافية ‏لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وتأكيد كندا على اعتبار تركيا حليفاً استراتيجياً مهماً.‏

‏#سانا