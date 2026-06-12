كارني: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية

أوتاوا-سانا
وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وقوة إقليمية مؤثرة.
ونقلت وكالة” الأناضول” للأنباء عن كارني قوله في تصريحات صحفية من تورنتو أمس الخميس تطرق خلالها إلى العلاقات بين البلدين :” تركيا حليف مهم للغاية في حلف الناتو، وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، فهي تُعَد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما بعدها”.
وأكد كارني وجود علاقات عميقة بين كندا و تركيا، مشيراً إلى أنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستُعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي الـ 7 و الـ8 من تموز القادم ،كما أفاد بأنه سيزور تركيا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وتتميز العلاقات الكندية التركية بشراكة دبلوماسية واقتصادية راسخة تعود إلى عام 1943، وتشهد حالياً زخماً متزايداً مع اتفاق البلدين على إطلاق محادثات استكشافية لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وتأكيد كندا على اعتبار تركيا حليفاً استراتيجياً مهماً.
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