تعازٍ رسمية بضحايا حادث طريق دير الزور- دمشق

دمشق-سانا
أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع، اليوم السبت، على طريق دير الزور– دمشق، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، مؤكدين مواصلة تسخير الإمكانيات لرعاية المصابين والتخفيف من آثار الحادث.
وزراء: الحادث فاجعة وطنية وتعازٍ لأسر الضحايا
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب عبر منصة (إكس)، أن فقدان أبناء كانوا في طريق أداء واجبهم، إلى جانب مدنيين أبرياء، يمثل مصاباً أليماً، متقدماً بخالص التعازي إلى أسر جميع الضحايا، وداعياً الله تعالى أن يرحمهم جميعاً، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسكينة.
وأكد وزير الإعلام خالد زعرور في تغريدة عبر منصة (إكس)، أن هذا المصاب الجلل هو مصاب كل سوري، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وداعياً الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، تقدم وزير العدل مظهر الويس بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى الشعب السوري وذوي ضحايا الحادث، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعياً الله أن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء ومكروه.
وبين وزير المالية محمد يسر برنية أن الحادث شكل مصاباً أليماً، متقدماً بأصدق مشاعر التعزية وخالص المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.
بدوره، أعرب وزير الطاقة محمد البشير عن بالغ حزنه للحادث، مؤكداً أن بعض الفواجع تعجز الكلمات عن وصفها، ومتضرعاً إلى الله أن يرحم الضحايا، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء، وأن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.
وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري عبر منصة (إكس)، أن الحادث يمثل مصاباً أليماً، متقدماً بخالص التعازي إلى أهالي محافظة دير الزور وذوي الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذوي الضحايا وأهلهم جميل الصبر والسلوان.
كما عبر وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
التعليم العالي والصحة: رفع الجاهزية وتسخير الإمكانات لرعاية المصابين
من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن بالغ الحزن والأسى للحادث، متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأشار الوزير الحلبي إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وجّه جميع المشافي الجامعية في المحافظات السورية برفع مستوى الجاهزية والاستنفار الكامل، وتسخير الإمكانات الطبية والفنية لاستقبال المصابين وتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
بدوره، تقدم وزير الصحة مصعب العلي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أهالي ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأوضح الوزير العلي أن منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ تحركت منذ اللحظة الأولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تسخير جميع الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، مشيراً إلى أنه زار عدداً من مشافي محافظة حمص للاطمئنان على أوضاع المصابين والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، معرباً عن تقديره للكوادر الصحية التي أدت واجبها الإنساني بكل إخلاص.
دعوات بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين
تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بأصدق التعازي وأعمق المواساة إلى أسر وذوي جميع ضحايا الحادث، سائلةً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأعرب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن بالغ حزنه للحادث، متقدماً بأحرّ التعازي إلى أسر ضحايا الحادث من عناصر الأمن الداخلي والمدنيين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن ينزل السكينة على قلوب ذويهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.
بدوره، تقدم وزيرا الثقافة محمد ياسين صالح، والرياضة والشباب محمد سامح حامض بخالص العزاء إلى ذوي الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء، وأن يعين مؤسسات الدولة على أداء مسؤولياتها.
كما عبر مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.