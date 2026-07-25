تعازٍ رسمية بضحايا حادث طريق دير الزور- دمشق

دمشق-سانا‏

أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر ‏ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع، اليوم السبت، على طريق دير ‏الزور– دمشق، جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، مؤكدين مواصلة تسخير ‏الإمكانيات لرعاية المصابين والتخفيف من آثار الحادث.

‏وزراء: الحادث فاجعة وطنية وتعازٍ لأسر الضحايا

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب عبر منصة (إكس)، أن فقدان أبناء كانوا في ‏طريق أداء واجبهم، إلى جانب مدنيين أبرياء، يمثل مصاباً أليماً، متقدماً ‏بخالص التعازي إلى أسر جميع الضحايا، وداعياً الله تعالى أن يرحمهم ‏جميعاً، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر ‏والسكينة.‏

وأكد وزير الإعلام خالد زعرور في تغريدة عبر منصة (إكس)، أن هذا ‌‏المصاب الجلل هو مصاب كل سوري، معرباً عن خالص التعازي والمواساة ‌‏لذوي الضحايا، وداعياً الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن ‏يمنّ ‏على المصابين بالشفاء العاجل.‏

من جانبه، تقدم وزير العدل مظهر الويس بأحرّ التعازي وصادق المواساة ‏إلى الشعب السوري وذوي ضحايا الحادث، سائلاً الله تعالى أن يتغمد ‏الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ‏ذويهم الصبر والسلوان، داعياً الله أن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء ‏ومكروه.‏

وبين وزير المالية محمد يسر برنية أن الحادث شكل مصاباً أليماً، متقدماً ‏بأصدق مشاعر التعزية وخالص المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وأن ‏يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ‏ويحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.‏

بدوره، أعرب وزير الطاقة محمد البشير عن بالغ حزنه للحادث، مؤكداً أن ‏بعض الفواجع تعجز الكلمات عن وصفها، ومتضرعاً إلى الله أن يرحم ‏الضحايا، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء، ‏وأن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.‏

وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري عبر منصة (إكس)، أن الحادث ‏يمثل مصاباً أليماً، متقدماً بخالص التعازي إلى أهالي محافظة دير الزور ‏وذوي الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ ‏على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذوي الضحايا وأهلهم جميل الصبر ‏والسلوان.‏

كما عبر وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، عن خالص تعازيه ‏ومواساته لأسر ضحايا الحادث، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ‏وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء ‏العاجل.‏

التعليم العالي والصحة: رفع الجاهزية وتسخير الإمكانات لرعاية المصابين

من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن بالغ ‏الحزن والأسى للحادث، متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي ‏الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على ‏المصابين بالشفاء العاجل.‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وجّه ‏جميع المشافي الجامعية في المحافظات السورية برفع مستوى الجاهزية ‏والاستنفار الكامل، وتسخير الإمكانات الطبية والفنية لاستقبال المصابين ‏وتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ‏المعنية.

بدوره، تقدم وزير الصحة مصعب العلي بخالص التعازي وصادق المواساة ‏إلى أهالي ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، سائلاً ‏الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء ‏العاجل.‏

وأوضح الوزير العلي أن منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ تحركت منذ ‏اللحظة الأولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تسخير جميع الإمكانات ‏اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، مشيراً ‏إلى أنه زار عدداً من مشافي محافظة حمص للاطمئنان على أوضاع ‏المصابين والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، معرباً عن ‏تقديره للكوادر الصحية التي أدت واجبها الإنساني بكل إخلاص.‏

دعوات بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بأصدق التعازي وأعمق ‏المواساة إلى أسر وذوي جميع ضحايا الحادث، سائلةً الله تعالى أن يتغمّدهم ‏بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء ‏العاجل.‏

وأعرب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن بالغ حزنه ‏للحادث، متقدماً بأحرّ التعازي إلى أسر ضحايا الحادث من عناصر الأمن ‏الداخلي والمدنيين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن ‏ينزل السكينة على قلوب ذويهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ‏وأن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.‏

بدوره، تقدم وزيرا الثقافة محمد ياسين صالح، والرياضة والشباب محمد ‏سامح حامض بخالص العزاء إلى ذوي الضحايا، سائلين الله تعالى أن ‏يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على ‏المصابين بالشفاء، وأن يعين مؤسسات الدولة على أداء مسؤولياتها.‏

كما عبر مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان ‏عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمّدهم برحمته، وأن يمنّ ‏على المصابين بالشفاء العاجل.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً ‌‏جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‌‏آخرين في حصيلة أولية.‏