صادرات تركيا إلى سوريا تتجاوز 3 مليارات دولار خلال العام الحالي

أنقرة-سانا

أكد نائب وزير التجارة التركي أوزغور فولكان آغار، أن صادرات بلاده إلى سوريا تجاوزت خلال العام الحالي 3 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 54 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن آغار قوله على هامش فعالية اقتصادية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد: إن “قيمة الصادرات التركية إلى سوريا خلال العام الماضي كانت 1.95 مليار دولار” مشيراً إلى أن “العلاقات التجارية بين تركيا سوريا تطورت بشكل ملحوظ بعد تحريرها من النظام البائد.

وأضاف آغار: إنه “مع تطور سوريا وتوطيد استقرارها السياسي، ستتحسن علاقاتها مع تركيا، وستتحقق أرقام أفضل بكثير في التجارة الخارجية”.

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت في ال13 من الشهر الجاري أن قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار وصلت إلى 25.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وأن سوريا حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى نمو سنوي في الدول التي تصدر إليها تركيا.