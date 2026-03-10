وزير الحرب الأمريكي.. اليوم سيكون أشد ضراوة في الضربات داخل إيران

واشنطن-سانا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء، أن إيران في حالة ارتباك ويأس، وأن القوات الأمريكية تستعد لليوم الأكثر كثافة من حيث الضربات ضد طهران منذ بدء الحملة العسكرية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين في البنتاغون، أوضح هيغسيث: “اليوم سيكون أشد الأيام ضراوة وكثافة في الضربات داخل إيران”، مضيفاً: إن “إيران تقف الآن وحيدة وهي تتكبد خسائر فادحة، والقادة الإيرانيون يائسون ويتخبطون في الوقت الذي تحقق فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الانتصارات”.

وأضاف: “جيلنا يفهم هذه المعركة، فعلى مدى 47 عاماً قتل النظام الإيراني إخواننا في السلاح من خلال وكلائهم الإرهابيين وهجماتهم الجبانة، والآن يتسابقون نحو قنبلة نووية لاحتجاز العالم رهينة”.

وأشار إلى أن “قدرات إيران الصاروخية تراجعت بشكل ملحوظ، فخلال الساعات الـ 24 الماضية أطلقت إيران عدداً أقل من الصواريخ التي كانت قادرة على إطلاقها حتى الآن”.

وأفاد وزير الحرب بأن من بين أهداف العمليات العسكرية الجارية، تدمير البحرية الإيرانية، وتقويض قدرتها على العمل في المنطقة، وتدمير الصواريخ الإيرانية، والقضاء على قاعدة الصناعات الدفاعية والعسكرية التي تنتج هذه القدرات.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق، أنه قصف أكثر من 3 آلاف هدف إيراني في الأسبوع الأول من العمليات.