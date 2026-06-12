بنغلادش والهند تتفقان على تنسيق الدوريات الحدودية وتبادل المعلومات المخابراتية

داكا-سانا

أعلنت الهند وبنغلادش اليوم الجمعة اتفاقهما على توثيق التعاون الأمني على حدودهما المشتركة، من خلال تحسين تبادل المعلومات المخابراتية وتنسيق الدوريات الأمنية، وذلك في ظل توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية ملف الهجرة غير المشروعة.

ونقلت رويترز عن البلدين قولهما في بيانٍ مشترك في ختام اجتماعات على مدار أربعة أيام لكبار مسؤولي الحدود من البلدين في نيودلهي: إن الاتفاق تضمن التزام الجانبين بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود المشتركة، عبر تنسيق الدوريات الأمنية وتكثيف المراقبة وتحسين تبادل المعلومات فوراً، فضلاً عن تعزيز الإجراءات لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

ولفت البيان إلى أن المحادثات تناولت “ملف العبور غير القانوني والعرضي والقسري في المناطق الحدودية”، الذي بات مصدر خلاف متنامٍ بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن مسؤولي البلدين سيعقدون اجتماعهم المقبل في داكا في تشرين الثاني القادم.

وكانت داكا اتهمت نيودلهي بمحاولة إجبار المهاجرين على عبور الحدود دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ما يُعقّد مساعي تطبيع العلاقات في أعقاب الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة عام 2024، والجهود الهندية الرامية إلى تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.

يشار إلى أن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر، ما يجعلها من بين أطول الحدود البرية في العالم.