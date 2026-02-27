ترامب: نبحث عن السيطرة السلمية على كوبا

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه ينظر في السيطرة بشكل سلمي على كوبا، دون أن يوضح تفاصيل عملية حول ذلك، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة الكوبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تكساس: إن “الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة إذ ليس لديهم مال، وليس لديهم شيء راهن، لكنهم يتحدثون إلينا وقد نرى سيطرة على كوبا بشكل سلمي”

ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومتراً عن فلوريدا، رغم مؤشرات محدودة على تخفيف واشنطن بعض القيود التي فرضتها على كوبا، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات النفط إلى الجزيرة الكوبية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأول أنها ستخفف القيود المفروضة على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا لأسباب إنسانية.