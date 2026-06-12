‏8 قتلى وأكثر من 50 مصاباً في انقلاب حافلة بشمال ساحل العاج

photo 2026 06 12 09 02 13 ‏8 قتلى وأكثر من 50 مصاباً في انقلاب حافلة بشمال ساحل العاج

أبيدجان-سانا‏

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأُصيب أكثر من 50 آخرين، في حادث سير مروّع وقع قرب ‏بلدة نياكاراماندوغو في شمال ساحل العاج.‏

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن مصدر أمني، نقلتها وكالة شينخوا اليوم الجمعة، ‏اصطدمت حافلة ركاب كانت تسلك طريقها من شمال البلاد باتجاه العاصمة أبيدجان ‏بشاحنة محمّلة بمعدات ثقيلة، ما أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها مرات ‏عدة قبل سقوطها في واد سحيق.‏

وتُسجّل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نحو 6 آلاف حادث سير سنوياً، وفقاً لمكتب ‏السلامة المرورية، تودي بحياة نحو 600 شخص، وتُخلّف أكثر من 13 ألف مصاب.‏

قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان
إيطاليا وبولندا ترحبان بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا
أقوى إعصار في تاريخ الكاريبي يهدد جامايكا وتحذيرات من كارثة غير مسبوقة
الملك الأردني والرئيس الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها
‏ ترامب يستعيض عن الحفلات الموسيقية بإقامة تجمع جماهيري في الذكرى ‏الـ 250 لاستقلال بلاده‏ ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك