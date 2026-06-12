‏8 قتلى وأكثر من 50 مصاباً في انقلاب حافلة بشمال ساحل العاج

أبيدجان-سانا
لقي 8 أشخاص حتفهم، وأُصيب أكثر من 50 آخرين، في حادث سير مروّع وقع قرب بلدة نياكاراماندوغو في شمال ساحل العاج.
وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن مصدر أمني، نقلتها وكالة شينخوا اليوم الجمعة، اصطدمت حافلة ركاب كانت تسلك طريقها من شمال البلاد باتجاه العاصمة أبيدجان بشاحنة محمّلة بمعدات ثقيلة، ما أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها مرات عدة قبل سقوطها في واد سحيق.
وتُسجّل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نحو 6 آلاف حادث سير سنوياً، وفقاً لمكتب السلامة المرورية، تودي بحياة نحو 600 شخص، وتُخلّف أكثر من 13 ألف مصاب.