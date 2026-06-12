‏8 قتلى وأكثر من 50 مصاباً في انقلاب حافلة بشمال ساحل العاج

أبيدجان-سانا‏

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأُصيب أكثر من 50 آخرين، في حادث سير مروّع وقع قرب ‏بلدة نياكاراماندوغو في شمال ساحل العاج.‏

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن مصدر أمني، نقلتها وكالة شينخوا اليوم الجمعة، ‏اصطدمت حافلة ركاب كانت تسلك طريقها من شمال البلاد باتجاه العاصمة أبيدجان ‏بشاحنة محمّلة بمعدات ثقيلة، ما أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها مرات ‏عدة قبل سقوطها في واد سحيق.‏

وتُسجّل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نحو 6 آلاف حادث سير سنوياً، وفقاً لمكتب ‏السلامة المرورية، تودي بحياة نحو 600 شخص، وتُخلّف أكثر من 13 ألف مصاب.‏