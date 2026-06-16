الإدارة المحلية والبيئة تصدر نتائج تقييم أضرار القطاع الطبي في محافظة حماة

دمشق-سانا
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، نتائج تقييم أضرار المنشآت الطبية في محافظة حماة، ضمن سلسلة تقاريرها الممنهجة الرامية إلى دعم مسارات التعافي المبكر.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الإحصاءات أظهرت تضرر 18 مستوصفاً من أصل 170 في المحافظة، بنسبة بلغت 10.6%، تراوحت أضرارها بين الدمار الكلي والأضرار الشديدة، فيما توزعت بقية الأضرار بين المتوسطة والخفيفة وشملت 30 منشأة.
أما في قطاع المشافي فقد أظهرت المسوحات تضرر 6 مشافٍ كلياً أو جزئياً، بنسبة بلغت 19.4%، في حين اقتصرت الأضرار الخفيفة على مشفى واحد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام والنسب الموثقة تشكل ركيزة عملية ومنطلقاً أساسياً تُبنى عليه أولويات خطط إعادة الإعمار والتأهيل، والدراسات التنموية الهادفة إلى توجيه التدخلات الإنمائية في المحافظة، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر نتائج تقييم بقية القطاعات الخدمية تباعاً.
وأصدرت الوزارة يوم أمس نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ودور العبادة في حماة بهدف توفير مرجع تقني يدعم مسار التعافي وتوجيه التدخلات الإنمائية، وفق أولويات ميدانية دقيقة.