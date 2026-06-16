الإدارة المحلية والبيئة تصدر نتائج تقييم أضرار القطاع الطبي في محافظة حماة

دمشق-سانا ‏

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية ‏UN-Habitat، نتائج تقييم أضرار المنشآت الطبية في محافظة حماة، ضمن ‏سلسلة تقاريرها الممنهجة الرامية إلى دعم مسارات التعافي المبكر.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الإحصاءات أظهرت تضرر ‌‏18 مستوصفاً من أصل 170 في المحافظة، بنسبة بلغت 10.6%، تراوحت أضرارها ‏بين الدمار الكلي والأضرار الشديدة، فيما توزعت بقية الأضرار بين المتوسطة والخفيفة ‏وشملت 30 منشأة.‏

أما في قطاع المشافي فقد أظهرت المسوحات تضرر 6 مشافٍ كلياً أو جزئياً، بنسبة ‏بلغت 19.4%، في حين اقتصرت الأضرار الخفيفة على مشفى واحد.‏

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام والنسب الموثقة تشكل ركيزة عملية ومنطلقاً أساسياً تُبنى ‏عليه أولويات خطط إعادة الإعمار والتأهيل، والدراسات التنموية الهادفة إلى توجيه ‏التدخلات الإنمائية في المحافظة، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر نتائج تقييم بقية القطاعات ‏الخدمية تباعاً.‏

وأصدرت الوزارة يوم أمس نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ‏ودور العبادة في حماة ‏بهدف ‏توفير مرجع تقني يدعم مسار التعافي وتوجيه التدخلات الإنمائية، ‏وفق أولويات ‏ميدانية دقيقة.‏