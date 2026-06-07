واشنطن تدرس استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها في دول الخليج ‏العربي

واشنطن-سانا‏

تدرس الولايات المتحدة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها في ‏دول الخليج العربي عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية، واستغلالها في ‏دعم جهود إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية، وذلك وفق ‏ما كشفه مصدر مطلع لوكالة رويترز.‏

ونقلت رويترز عن المصدر قوله في تصريح مساء السبت: “إن الولايات المتحدة ستبحث أيضاً ‏استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة”، مشيراً إلى أن وزير الخزانة ‏الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقاً متخصصاً لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها ‏إيران بالفعل بحلفاء بلاده في منطقة الخليج.‏

وتُقدّر تقارير اقتصادية إجمالي الأصول والأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك ‏والمؤسسات المالية الأجنبية بما يتراوح بين 100 و123 مليار دولار، وتتشكل ‏الأغلبية العظمى منها من عائدات صادرات النفط والغاز المتراكمة منذ عقود، ‏والتي تعذر تحويلها جراء العقوبات المصرفية المشددة التي تفرضها الولايات ‏المتحدة، والمجتمع الدولي على إيران.‏