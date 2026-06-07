واشنطن تدرس استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها في دول الخليج ‏العربي

واشنطن-سانا
تدرس الولايات المتحدة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها في دول الخليج العربي عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية، واستغلالها في دعم جهود إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية، وذلك وفق ما كشفه مصدر مطلع لوكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن المصدر قوله في تصريح مساء السبت: “إن الولايات المتحدة ستبحث أيضاً استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة”، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقاً متخصصاً لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء بلاده في منطقة الخليج.
وتُقدّر تقارير اقتصادية إجمالي الأصول والأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بما يتراوح بين 100 و123 مليار دولار، وتتشكل الأغلبية العظمى منها من عائدات صادرات النفط والغاز المتراكمة منذ عقود، والتي تعذر تحويلها جراء العقوبات المصرفية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي على إيران.