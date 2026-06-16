كأس العالم 2026.. المنتخب الفرنسي يستهل مشواره بمواجهة نظيره السنغالي‏

photo 2026 06 16 11 02 56 كأس العالم 2026.. المنتخب الفرنسي يستهل مشواره بمواجهة نظيره السنغالي‏

نيوجيرسي-سانا‏

يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بمواجهة قوية ‏تجمعه مع نظيره السنغالي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت دمشق، لحساب ‏الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، والتي تقام مبارياتها على ملعب “نيو ‏جيرسي” في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

ويدخل المنتخب الفرنسي، بطل نسخة 2018 والمرشح للذهاب بعيداً في هذا المونديال، ‏منافسات البطولة بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب بحثاً عن انطلاقة قوية تضمن له ‏المنافسة على اللقب، بعد أن اختتم تحضيراته للمونديال بخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين ‏لواحد، وفوز على أيرلندا الشمالية.‏

وفي المقابل، يسعى المنتخب السنغالي للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل ‏إلى الدور المقبل، مستعيداً ذكريات مواجهته التاريخية أمام فرنسا في افتتاح مونديال ‌‏2002 والتي حسمها السنغاليون بهدف دون رد.‏

وكان المنتخب السنغالي أنهى استعداداته للبطولة بالتعادل السلبي مع السعودية، والخسارة ‏أمام الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدفين.‏

وتضم المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال كلاً من منتخبي العراق والنرويج.

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