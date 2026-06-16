كأس العالم 2026.. المنتخب الفرنسي يستهل مشواره بمواجهة نظيره السنغالي‏

نيوجيرسي-سانا
يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بمواجهة قوية تجمعه مع نظيره السنغالي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت دمشق، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، والتي تقام مبارياتها على ملعب “نيو جيرسي” في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويدخل المنتخب الفرنسي، بطل نسخة 2018 والمرشح للذهاب بعيداً في هذا المونديال، منافسات البطولة بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب بحثاً عن انطلاقة قوية تضمن له المنافسة على اللقب، بعد أن اختتم تحضيراته للمونديال بخسارة أمام كوت ديفوار بهدفين لواحد، وفوز على أيرلندا الشمالية.
وفي المقابل، يسعى المنتخب السنغالي للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، مستعيداً ذكريات مواجهته التاريخية أمام فرنسا في افتتاح مونديال 2002 والتي حسمها السنغاليون بهدف دون رد.
وكان المنتخب السنغالي أنهى استعداداته للبطولة بالتعادل السلبي مع السعودية، والخسارة أمام الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدفين.
وتضم المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال كلاً من منتخبي العراق والنرويج.