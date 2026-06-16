تراجع سعر البنزين في أمريكا إلى أقل من 4 دولارات ‏

واشنطن-سانا‌‌‌‏ ‏

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تراجع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى ما دون أربعة دولارات ‌‌‏للغالون للمرة الأولى منذ منتصف نيسان الماضي، مع تزايد التفاؤل ‌بأن اتفاق وقف ‌‌‏إطلاق النار مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز‌‏. ‏

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وذكرت رويترز أن انخفاض أسعار الوقود قد يمثل انفراجة إلى حد ما لإدارة الرئيس ‌‌‏الأمريكي دونالد ترامب، التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين. ‏

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وحسب بيانات منصة جاس بادي، المتخصصة في تتبع وتحليل أسعار الوقود بالولايات ‌‌‏المتحدة فإن متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة تراجع ⁠أمس الإثنين إلى ما دون أربعة ‌‏دولارات ‏للمرة الأولى منذ منتصف نيسان، وإن كانت الأسعار لا تزال مرتفعة 90.8 سنتاً ‌‏مقارنة ‏بالفترة نفسها ⁠من العام الماضي‌‏. ‏

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‎وتجاوزت أسعار البنزين أربعة ⁠دولارات في أواخر آذار بعد أن منعت إيران عبور معظم ‌‌‏الشحنات من مضيق هرمز الذي كان يمر عبره ما يقرب من خمس دفقات النفط ‏العالمية‌‏.