واشنطن-سانا
تراجع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى ما دون أربعة دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف نيسان الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
وذكرت رويترز أن انخفاض أسعار الوقود قد يمثل انفراجة إلى حد ما لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين.
وحسب بيانات منصة جاس بادي، المتخصصة في تتبع وتحليل أسعار الوقود بالولايات المتحدة فإن متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة تراجع أمس الإثنين إلى ما دون أربعة دولارات للمرة الأولى منذ منتصف نيسان، وإن كانت الأسعار لا تزال مرتفعة 90.8 سنتاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت أسعار البنزين أربعة دولارات في أواخر آذار بعد أن منعت إيران عبور معظم الشحنات من مضيق هرمز الذي كان يمر عبره ما يقرب من خمس دفقات النفط العالمية.
تراجع سعر البنزين في أمريكا إلى أقل من 4 دولارات
واشنطن-سانا