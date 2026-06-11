الصين تفرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الوزير وُصفت بأنها “غير مسؤولة” وتقوض المصالح المشروعة للصين وتضر بالعلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن متحدث باسم الوزارة قوله: إن “الصين قررت حفاظاً على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، منع جيلبرتو تيودورو جونيور وزوجته وطفله من دخول البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو”، كما تقرر عدم السماح للمنظمات والأفراد داخل الصين بالدخول في أي معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى معهم.

وتشهد العلاقات بين الصين والفلبين توتراً بسبب الخلافات حول السيادة في بحر ⁠الصين الجنوبي، حيث تطالب بكين بالسيادة على الممر المائي بأكمله تقريباً، بينما تتمسك الفلبين بحقوقها الاقتصادية وفقاً لقانون البحار.