‏”القبة الذهبية”.. هل تعيد درع ترامب الفضائية حرب النجوم وسباق التسلح؟‎

واشنطن-موسكو-بكين-سانا‏

أعاد الرفض الروسي ــ الصيني المشترك لمشروع “القبة الذهبية” ‏الأمريكي، إحياء الجدل حول واحد من أكثر المشاريع العسكرية طموحاً ‏وإثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من أن المشروع ‏قد يفتح الباب أمام عسكرة الفضاء وسباق تسلح جديد يتجاوز حدود الأرض‎.‎

فبعد القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي ‏جين بينغ في بكين اليوم الأربعاء، وجه البلدان في بيان نقلته وكالات تاس ‏وشينخوا ورويترز انتقادات مباشرة للمشروع ولخطط نشر أسلحة في ‏الفضاء، معتبرتين أن الخطوة الأمريكية “تزيد من احتمالات النزاعات ‏العسكرية في الفضاء”، وتدفع نحو “سباق تسلح جديد‎”‎.

وحذر البيان من أن المشروع الأمريكي “ينتهك مبدأ الاستخدام السلمي ‏للفضاء الخارجي”، فيما وصفت الخارجية الصينية المشروع بأنه “هجومي ‏وخطير للغاية”، أما موسكو فشبهت المشروع بمبادرة “حرب النجوم” ‏الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي، معتبرة أن واشنطن تحاول بناء تفوق ‏استراتيجي جديد عبر الفضاء، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية‎.‎

ما هي “القبة الذهبية”؟

أعلن ترامب رسمياً في أيار 2025 إطلاق مشروع القبة الذهبية، بوصفه ‏درعاً صاروخية متطورة لحماية الولايات المتحدة من “التهديدات الجوية ‏الحديثة”، وخاصة الصواريخ الروسية والصينية الفرط صوتية والباليستية‎.‎

وقال ترامب خلال إعلانه المشروع في البيت الأبيض وفق تصريحات نقلتها ‏فرانس برس ورويترز: إن المنظومة ستكون قادرة على “اعتراض ‏الصواريخ حتى لو أطلقت من الجانب الآخر من العالم أو من الفضاء”، ‏معتبراً أنها “ضرورية لبقاء الولايات المتحدة‎”‎.

ويستند المشروع إلى إنشاء شبكة هائلة من الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة ‏استشعار واعتراض، إلى جانب دمج منظومات دفاعية برية وبحرية وجوية ‏قائمة، مثل صواريخ “باتريوت” و”ستاندرد” البحرية، ضمن منظومة موحدة ‏تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتتبع الفضائي الفوري، وفق بيانات ‏البنتاغون وتصريحات مسؤولين أمريكيين نقلتها رويترز‎.‎

كما عيّن ترامب الجنرال مايكل غيتلاين، نائب رئيس العمليات في قوة ‏الفضاء الأمريكية، للإشراف على المشروع، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي ‏بيت هيغسيث، أن التطور التكنولوجي الحالي يجعل فكرة الدفاع الصاروخي ‏الشامل “أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى”، بحسب فرانس برس‎.‎

منظومة فضائية معقدة

وبحسب تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي نقلته مونت كارلو ‏الدولية ووكالة الصحافة الفرنسية، فإن المشروع يتطلب إنشاء أربع طبقات ‏دفاعية متكاملة لحماية الأراضي الأمريكية، بما فيها ألاسكا وهاواي، إضافة ‏إلى نشر آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض‎.‎

وتشير التقديرات إلى أن المشروع يحتاج إلى نحو 7800 قمر صناعي مسلح ‏لاعتراض عدد محدود فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فيما ‏ستستهلك “المعترضات الفضائية” نحو 60 بالمئة من إجمالي التكلفة، بسبب ‏الحاجة المستمرة لاستبدال الأقمار الصناعية التي قد تفقد ارتفاعها تدريجياً ‏وتحترق في الغلاف الجوي بعد سنوات قليلة من التشغيل‎.‎

تكلفة تتجاوز التريليون دولار

ورغم أن ترامب تحدث بداية عن كلفة تبلغ نحو 175 مليار دولار، فإن ‏تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي رفعت الرقم لاحقاً إلى نحو ‌‏1.2 تريليون دولار على مدى عقدين، ما يجعل المشروع من أضخم البرامج ‏العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً لفرانس برس وشبكة مونت كارلو ‏الدولية‎.‎

وقال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لويس رامبو، في ‏تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن المشروع يتطلب “تعاوناً ‏غير مسبوق” بين مختلف أفرع الجيش الأمريكي والمؤسسات التكنولوجية، ‏بينما وصفه الخبير الأمريكي جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات ‏الدولية بأنه “الفرق بين قارب صغير وبارجة حربية”، مقارنة بالقبة الحديدية ‏الإسرائيلية‎.‎

كما حذر تقرير مكتب الميزانية الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة ‏الفرنسية، من أن خصوماً كباراً مثل روسيا أو الصين، الذين يمتلكون ‏ترسانات نووية ضخمة، قد يتمكنون من “إغراق النظام” بعدد كبير من ‏الصواريخ، ما يعني أن بعض الصواريخ ستنجح في الوصول إلى أهدافها ‏رغم وجود المنظومة‎.‎

من “القبة الحديدية” إلى “حرب النجوم‎”‎

ورغم استلهام الاسم من “القبة الحديدية” الإسرائيلية، فإن المشروع الأمريكي ‏يتجاوز بكثير فكرة الدفاع ضد الصواريخ قصيرة المدى، إذ يهدف إلى إنشاء ‏شبكة دفاع عالمية تعتمد على الفضاء بصورة أساسية‎.‎

وبحسب تقديرات مراكز أبحاث أمريكية بينها مركز الدراسات الاستراتيجية ‏والدولية ‎ “CSIS”‎، فإن المشروع يعكس توجهاً أمريكياً متزايداً نحو نقل ‏المنافسة العسكرية إلى الفضاء، وخاصة مع تصاعد التوتر مع روسيا والصين ‏وتطور الصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة‎.‎

ومع استمرار الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن التمويل والكلفة ‏والفعالية، يبدو أن “القبة الذهبية” تحولت بالفعل من مشروع دفاعي إلى ‏عنوان لمواجهة استراتيجية مفتوحة بين القوى الكبرى، تمتد من الأرض إلى ‏الفضاء.‏