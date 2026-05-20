سبعة قتلى وثلاثة جرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وتبنين بالنبطية

بيروت-سانا
قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأربعاء في غارات إسرائيلية على بلدات بمحافظة النبطية جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على حي البركة في بلدة الدوير بمحافظة النبطية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين وتدمير العديد من المنازل بشكل كامل.
كما تسببت غارة أخرى نفذها العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، بسقوط قتيلين وجريح.
وكان 12 شخصاً بينهم مواطن سوري قتلوا، وجرح 3 آخرون، جراء غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.