سبعة قتلى وثلاثة جرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وتبنين بالنبطية

بيروت-سانا‏

قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأربعاء في غارات إسرائيلية على بلدات ‏بمحافظة النبطية جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة ‏على حي البركة في بلدة الدوير بمحافظة النبطية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص ‏وإصابة اثنين آخرين وتدمير العديد من المنازل بشكل كامل.

كما تسببت غارة أخرى نفذها العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل بالقرب ‏من المستشفى الحكومي، بسقوط قتيلين وجريح.‏

وكان 12 شخصاً بينهم مواطن ‏سوري قتلوا، وجرح 3 آخرون، جراء غارة إسرائيلية ‏على بلدة دير ‏قانون النهر في قضاء صور، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ‏مفقودين تحت الأنقاض.‏

