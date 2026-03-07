تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة ثلاثة أيام كإجراء احترازي مؤقت

بغداد-سانا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم السبت، تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة في ضوء التطورات والأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلطة الطيران قولها في بيان: تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة، اعتباراً من ظهر اليوم ولغاية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، كإجراء احترازي مؤقت.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني، وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.

واتخذت العديد من دول المنطقة مؤخراً قرارات بإغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.