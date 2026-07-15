الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان للتوجه إلى أماكن آمنة

المنام-/سانا



أطلقت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة، تحسباً لتعرض المملكة لاعتداءات إيرانية.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أنه تم إطلاق صافرات الإنذار، داعية الجميع إلى التوجه لأقرب مكان آمن ‏ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية‎.‎



وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أول أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات ‏الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن إيران تواصل شنّ هجمات تستهدف المدنيين، ‏وأن الدفاعات الجوية تصدت لها بكفاءة‎.‎



واستأنف الجيش الأمريكي أمس استهداف مواقع عسكرية في أنحاء إيران خلال موجة جديدة من الضربات، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس رداً على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في حين عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار على الملاحة البحرية الإيرانية.