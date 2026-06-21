لقاء ثلاثي مصري سعودي تركي في القاهرة لبحث التطورات في المنطقة

القاهرة-سانا

عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لقاءً ثلاثياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير تميم خلاف قوله اليوم الأحد: إن اللقاء جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، إضافة إلى مستجدات الملف الإيراني، والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات في المنطقة.

يشار إلى أن وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي و‏السعودية فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان ‏فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي ‏للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بحثوا أمس السبت في ‏القاهرة، ‏عدداً من القضايا والأزمات الإقليمية الراهنة ذات ‏الاهتمام المشترك.‏