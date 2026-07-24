الاتحاد الأوروبي يشكك في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة

مانيلا-سانا

شككت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مبررات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، مؤكدة أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل بشأن العمل القسري، لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها، اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة الفلبينية مانيلا: “لا يمكن قول ذلك عن الاتحاد الأوروبي”، مضيفةً: “إذا قارنّا قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، نجد أننا نمنح إجازات مدفوعة الأجر، ولدينا ظروف عمل جيدة جداً لموظفينا، لذا فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت: إن الاتحاد الأوروبي سيطلب توضيحات من الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة، مؤكدة أن التكتل أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة عبر الأطلسي التي تم التوصل إليها العام الماضي، واصفةً الإجراءات الأمريكية بأنها “صدمة”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في وقت سابق اليوم، رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على سلع واردة من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنعة باستخدام العمل القسري.

وجاء فرض الرسوم الجديدة بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10 بالمئة.