بيان مشترك لـ22 دولة يتهم إيران بتنفيذ عمليات ترهيب واستهداف خارج حدودها

سيدني-سانا

طالبت 22 دولة، بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إيران بوقف محاولات استهداف أفراد على أراضيها، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية والمعايير الدولية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان مشترك صادر عن الدول الـ22 اليوم الخميس قوله: “إن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، تقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية، ويجب أن تتوقف فوراً”.

واتهم البيان أجهزة أمنية واستخباراتية إيرانية، بما فيها جهاز استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس، بالضلوع في “مؤامرات وأعمال خبيثة” استهدفت معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح في عدد من الدول.

وأكدت الدول الموقعة أنها “موحدة في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات”، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال.

كما اتهم البيان إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في عدة دول أوروبية استهدفت صحفيين إيرانيين وأمريكيين ومصالح لعدة دول، مشيراً إلى تبني جماعة “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” المرتبطة بإيران عدداً من تلك الهجمات.

ووفق البيان، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مؤسسات في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى عمليات طعن وأعمال حرق مؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الماضية.

وكانت أستراليا قد طردت السفير الإيراني لديها في آب من العام الماضي، متهمة طهران بالضلوع في هجمات عدائية، كما سحبت سفيرها من طهران وعلقت عمل سفارتها هناك.

ووقعت على البيان كل من ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرتغال والسويد والولايات المتحدة.