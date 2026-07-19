الشرطة الألمانية تطلق تقنية ذكاء اصطناعي لتسهيل التحقيقات

برلين-سانا

طوّر باحثون ألمان تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى إنشاء نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد ذكية لمسرح الجريمة، لتساعد المحققين في العثور على الأدلة المهمة وتُسرّع التحقيقات.

ونشر الموقع العلمي الأمريكي “نو ريدج” أمس السبت، أن باحثين في جامعة ميونخ التقنية، بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا الألمانية، طوّروا برنامج ذكاء اصطناعي قادراً على التعرف على الأشياء داخل مسرح الجريمة الافتراضي وتصنيفها تلقائياً، ليتمكن المحققون من طرح الأسئلة على النظام والحصول على إجابات سريعة، دون حاجة للبحث في مئات الصور يدوياً.

ويقول الباحثون: إن التقنية الجديدة تُطوّر النماذج الرقمية التي تستخدمها الشرطة البافارية حالياً، حيث تُدمج مئات الصور من زوايا مختلفة لإنتاج نسخة افتراضية للموقع يمكن دراستها حتى بعد إزالة مسرح الجريمة.

وتعتمد التقنية على تسريع إنشاء هذه المشاهد الرقمية عبر استبعاد الصور غير المفيدة، مع إمكانية تحليل كيفية ارتباط الأشياء في الفضاء، كتحديد المناطق المرئية من موقع معين.

وقد بدأ إدخال الأدوات الأولى في مكاتب الشرطة بولايَتي بافاريا وهيسن، مع توقعات بتوسع استخدامها مستقبلاً، وصولاً إلى إمكانية استخدام هاتف ذكي لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لمسرح الجريمة.