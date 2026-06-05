مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على بلدتي الدوير وحبوش في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طائرة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في بلدة الدوير، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة حبوش، وأسفرت عن مقتل شخصين.

كما قصف طيران الاحتلال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وشوكين وجبشيت، فيما قصفت مدفعيته بلدة كفرتبنيت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3526 شهيداً و10 آلاف و733 مصاباً.