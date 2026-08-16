مهرجان “صيف سوريا” بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

0A6A7266 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

حماة-سانا‏

تصدّر المسرح والنغم المشهد الثقافي في حماة مع بدء فعاليات مهرجان “صيف سوريا” الذي يطوف ‏مختلف مناطق المحافظة ببرنامج فني وتفاعلي متنوع.‏

0A6A7296 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

وجمعت حديقة “أم الحسن” اليوم السبت في مركز المدينة حشوداً من الأهالي والأطفال في أولى ‏محطات المهرجان التي تميزت بعرض مسرحي، ومعرض فني، ومسابقات ثقافية منوعة.‏

وأوضح رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحماة عبد الغفور رمضان لـ سانا أن الهدف ‏من المهرجان هو تحفيز النشاط الإبداعي عند الأطفال والكشف عن الموهوبين والمبدعين في مختلف ‏المجالات الثقافية والفنية وتنميتها بشكل جيد، مبيناً أن الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان ستكون في ‏مدينة حماة، فيما تتوزع باقي الأيام على مختلف مناطق المحافظة من مبدأ العدالة الثقافية.‏

0A6A7231 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

ولفت رمضان إلى أن مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في المهرجان تؤكد أهمية تضافر الجهود ‏في بناء الوطن، من بوابة دعم ورعاية الطفولة حيث تلعب هذه الأنشطة دوراً أساسياً في تمكين ‏الأطفال وتنمية مهاراتهم الفكرية وإبداعاتهم الفنية.‏

بدوره تحدث رئيس دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة عبد الله الحماد عن ‏مشاركة المديرية في المهرجان من خلال تنظيم جناح في مديرية الثقافة لتعريف الزوار وخاصة ‏الأطفال واليافعين بدور فرق الاستجابة والطوارئ، وأهمية زرع ثقافة الوقاية والسلامة المجتمعية، ‏إضافة إلى عرض بعض التجهيزات والمعدات المستخدمة في عمليات الإسعاف والانقاذ والاستجابة ‏الطارئة.‏

وتأتي انطلاقة مهرجان صيف سوريا بمحافظة حماة ضمن الجهود التي تبذلها مديرية الثقافة ‏لتنشيط الحراك الثقافي والفني في المحافظة خلال موسم الصيف، وإيجاد أجواء ترفيهية واجتماعية ‏تستقطب العائلات والأطفال.‏

0A6A7227 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7229 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7235 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7256 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7260 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7263 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7275 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7284 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
0A6A7287 مهرجان "صيف سوريا" بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة
مدرسة المتفوقين الأولى في حماة تكرم دفعة الحرية وطلابها المتميزين
عندما دخلت كرة القدم شباك السينما… حكايات تجاوزت حدود المستطيل الأخضر
مجمع اللغة العربية يحتفي بذكرى رحيل الدكتور بديع الكسم بعد ربع قرن على وفاته
معرض أعمال يدوية في قرية أوتان بحمص بمناسبة عيد الفصح المجيد
“سوريا في عيوننا”.. مبادرة لدعم المواهب الشابة وإبراز جمال الوطن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك