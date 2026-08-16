مهرجان “صيف سوريا” بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

حماة-سانا‏

تصدّر المسرح والنغم المشهد الثقافي في حماة مع بدء فعاليات مهرجان “صيف سوريا” الذي يطوف ‏مختلف مناطق المحافظة ببرنامج فني وتفاعلي متنوع.‏

وجمعت حديقة “أم الحسن” اليوم السبت في مركز المدينة حشوداً من الأهالي والأطفال في أولى ‏محطات المهرجان التي تميزت بعرض مسرحي، ومعرض فني، ومسابقات ثقافية منوعة.‏

وأوضح رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحماة عبد الغفور رمضان لـ سانا أن الهدف ‏من المهرجان هو تحفيز النشاط الإبداعي عند الأطفال والكشف عن الموهوبين والمبدعين في مختلف ‏المجالات الثقافية والفنية وتنميتها بشكل جيد، مبيناً أن الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان ستكون في ‏مدينة حماة، فيما تتوزع باقي الأيام على مختلف مناطق المحافظة من مبدأ العدالة الثقافية.‏

ولفت رمضان إلى أن مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في المهرجان تؤكد أهمية تضافر الجهود ‏في بناء الوطن، من بوابة دعم ورعاية الطفولة حيث تلعب هذه الأنشطة دوراً أساسياً في تمكين ‏الأطفال وتنمية مهاراتهم الفكرية وإبداعاتهم الفنية.‏

بدوره تحدث رئيس دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة عبد الله الحماد عن ‏مشاركة المديرية في المهرجان من خلال تنظيم جناح في مديرية الثقافة لتعريف الزوار وخاصة ‏الأطفال واليافعين بدور فرق الاستجابة والطوارئ، وأهمية زرع ثقافة الوقاية والسلامة المجتمعية، ‏إضافة إلى عرض بعض التجهيزات والمعدات المستخدمة في عمليات الإسعاف والانقاذ والاستجابة ‏الطارئة.‏

وتأتي انطلاقة مهرجان صيف سوريا بمحافظة حماة ضمن الجهود التي تبذلها مديرية الثقافة ‏لتنشيط الحراك الثقافي والفني في المحافظة خلال موسم الصيف، وإيجاد أجواء ترفيهية واجتماعية ‏تستقطب العائلات والأطفال.‏