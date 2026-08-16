مهرجان “صيف سوريا” بحماة يفتتح فعالياته بعروض مسرحية وفنية منوعة

حماة-سانا
تصدّر المسرح والنغم المشهد الثقافي في حماة مع بدء فعاليات مهرجان “صيف سوريا” الذي يطوف مختلف مناطق المحافظة ببرنامج فني وتفاعلي متنوع.
وجمعت حديقة “أم الحسن” اليوم السبت في مركز المدينة حشوداً من الأهالي والأطفال في أولى محطات المهرجان التي تميزت بعرض مسرحي، ومعرض فني، ومسابقات ثقافية منوعة.
وأوضح رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحماة عبد الغفور رمضان لـ سانا أن الهدف من المهرجان هو تحفيز النشاط الإبداعي عند الأطفال والكشف عن الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية وتنميتها بشكل جيد، مبيناً أن الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان ستكون في مدينة حماة، فيما تتوزع باقي الأيام على مختلف مناطق المحافظة من مبدأ العدالة الثقافية.
ولفت رمضان إلى أن مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في المهرجان تؤكد أهمية تضافر الجهود في بناء الوطن، من بوابة دعم ورعاية الطفولة حيث تلعب هذه الأنشطة دوراً أساسياً في تمكين الأطفال وتنمية مهاراتهم الفكرية وإبداعاتهم الفنية.
بدوره تحدث رئيس دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة عبد الله الحماد عن مشاركة المديرية في المهرجان من خلال تنظيم جناح في مديرية الثقافة لتعريف الزوار وخاصة الأطفال واليافعين بدور فرق الاستجابة والطوارئ، وأهمية زرع ثقافة الوقاية والسلامة المجتمعية، إضافة إلى عرض بعض التجهيزات والمعدات المستخدمة في عمليات الإسعاف والانقاذ والاستجابة الطارئة.
وتأتي انطلاقة مهرجان صيف سوريا بمحافظة حماة ضمن الجهود التي تبذلها مديرية الثقافة لتنشيط الحراك الثقافي والفني في المحافظة خلال موسم الصيف، وإيجاد أجواء ترفيهية واجتماعية تستقطب العائلات والأطفال.