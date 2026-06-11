تركيا وروسيا تدعوان واشنطن وطهران إلى وقف التصعيد والعودة للمفاوضات

أنقرة موسكو-سانا

دعت تركيا وروسيا اليوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى وقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل تصاعد التوترات في منطقة ‏الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله في كلمة ألقاها في صوفيا: إن على إيران والولايات المتحدة وقف هجماتهما والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب أي تصعيد إضافي.

وأضاف فيدان: إن التوصية المقدمة إلى الجانبين من تركيا، هي السعي إلى إتمام المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

وبدورها دعت روسيا الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس ومواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما، وذلك بعد تبادل الجانبين الهجمات وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من التصعيد.

وكانت إسلام أباد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى “تسوية بالتفاوض”.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً جديداً في المواجهة الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات دفاعية داخل إيران، وردّ طهران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وشنها اعتداءات طالت البحرين والكويت والأردن، ما دفع عدداً من دول المنطقة إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.