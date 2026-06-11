إيطاليا ترفض تغيير قواعد حرية المرور عبر مضيق هرمز وتدعو لرد دولي حازم

روما-سانا

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تأكيدها أن أي محاولة لتغيير القواعد التي تضمن حرية المرور عبر المضيق من جانب واحد، تعد أمراً غير مقبول.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، عن ميلوني قولها خلال كلمة لها أمام مجلس النواب: إن حرية الملاحة تُعدّ منفعة عالمية مشتركة، ولا يمكن إخضاعها للابتزاز، مضيفة رفضها أن تتحول الطرق البحرية الرئيسية إلى أدوات ضغط سياسي، بل وحتى عسكري استثنائي، من خلال تحكم بعض الجهات بتحديد من يُسمح له بالمرور عبر مركز بحري رئيسي ومن لا يُسمح له بذلك.

ورأت ميلوني أن ما يحدث في مضيق هرمز لا يخص المضيق وحده، داعيةً إلى “تقديم رد حازم ومنسق ومسؤول من المجتمع الدولي ككل”.

وأكدت ميلوني أن بلادها تعمل منذ شهور مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين الرئيسيين لتقييم الخيارات اللازمة، لضمان أمن الملاحة وحماية طرق التجارة في منطقة مضيق هرمز.

وكانت ميلوني أعلنت في التاسع من نيسان الماضي، أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل مصلحة حيوية لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزام بلادها بالعمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً على خلفية تجدد الضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانعكاساتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد إضافي على حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط.