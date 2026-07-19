الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أبوظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددةً تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز الجاري أيضاً إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.