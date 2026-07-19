الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أبوظبي-سانا‏

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ ‏والطائرات المسيّرة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ‏الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددةً تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه ‏حفظ أمنها واستقرارها‎.‎

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن ‏وإيران‎.‎

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر ‏مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً ‏تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز الجاري أيضاً إنهاء مذكرة التفاهم بين ‏الجانبين‎.‎