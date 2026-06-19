مسؤول أمريكي: إسرائيل وميليشيا حزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: “إن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن المفاوضات جرت بوساطة أمريكية وقطرية وبمساعدة من إيران.

وأضاف المسؤول: “علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم، دخلت إسرائيل وحزب الله في وقف لإطلاق النار”.

وكان 24 شخصاً قتلوا، وأصيب 39 آخرون وفق حصيلة غير نهائية جراء غارات جوية ‏إسرائيلية كثيفة ‏استهدفت في وقت سابق اليوم عدداً من المناطق شرق وجنوب لبنان، وذلك ‏في إطار اعتداءات إسرائيل المتواصلة رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة ‏وإيران لوقف الحرب حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع ‏الجبهات، بما في ذلك لبنان.‏