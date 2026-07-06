الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على كوبا

بكين-سانا



دعت الصين، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة إلى الرفع الفوري للحصار على كوبا، معربة عن دعمها الثابت لها في الدفاع عن سيادتها الوطنية.



ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها: إن الحصار الشامل والعقوبات غير المشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من 60 عاماً تسببا في معاناة عميقة للشعب الكوبي، مشيرة إلى أن واشنطن شددت مؤخراً إجراءات الحصار والعقوبات، ما ألحق أضراراً جسيمة بسبل المعيشة الأساسية للشعب الكوبي وأثار قلقاً في المجتمع الدولي.



وأضافت: إن الصين تعارض العقوبات الأحادية غير المشروعة التي لا تستند إلى القانون الدولي، وتحث الولايات المتحدة على الكف عن انتهاك حقوق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية.



وتعاني كوبا من حصار أمريكي مفروض منذ عام 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في نقص حاد في السلع وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرابات في قطاع النقل.