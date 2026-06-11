واشنطن تصعّد بالدبلوماسية القسرية.. وطهران ترد بإغلاق هرمز واستهداف البحرين والكويت والأردن

عواصم-سانا

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً جديداً في المواجهة الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات دفاعية داخل إيران، وردّ طهران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وشنها اعتداءات طالت البحرين والكويت والأردن، ما دفع عدداً من دول المنطقة إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم الخميس استكمال أحدث موجة من الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية متعددة، وشملت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، إضافة إلى أهداف قالت: إنها شكلت تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي إن الأهداف التي تعرضت للقصف تقع جنوب إيران، وتشمل أنظمة دفاع جوي ورادارات ومراكز قيادة وتحكم ووحدات تشغيل الطائرات المسيرة، فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات تندرج ضمن سياسة “الدبلوماسية القسرية” الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

إيران توسع التصعيد وتغلق هرمز

وفي المقابل، وسّعت إيران دائرة التصعيد إلى خارج حدودها، معلنة استهداف 18 هدفاً في الكويت والبحرين، وإطلاق 12 صاروخاً باليستياً باتجاه الأردن، في خطوة زادت المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، عاد مضيق هرمز إلى الواجهة بعد إعلان السلطات الإيرانية إغلاقه أمام جميع أنواع السفن، وتهديدها باستهداف أي سفينة تحاول العبور.

وفيما ذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينتين حاولتا المرور عبر المضيق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية واصلت العبور بصورة طبيعية، نافية صحة المزاعم الإيرانية بشأن توقف الملاحة.

وأثار التوتر في هرمز مخاوف دولية متزايدة نظراً للأهمية الاستراتيجية للممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وفي هذا السياق أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن ضمان الملاحة الحرة والآمنة في المضيق يعد أمراً ملحاً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

الأسواق رهينة التوتر

عكست الأسواق سريعاً تداعيات التصعيد، إذ ارتفعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من الخليج، حيث صعد خام برنت إلى أكثر من 94 دولاراً للبرميل وسط تحذيرات من أن أي تعطيل فعلي للملاحة في مضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي.

تعثر الدبلوماسية

سياسياً، لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها رغم استمرار الوساطات الإقليمية والدعوة للتهدئة.

ويعكس هذا الجمود تبايناً واضحاً في الروايات بين الجانبين ففي الوقت الذي كشف فيه ترامب عن طلب مسؤولين إيرانيين وقف القصف الأمريكي، نفت طهران وجود أي تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية، مؤكدة تمسكها بمواصلة الرد على الضربات العسكرية.

كما تتراجع مؤشرات التوصل إلى اتفاق قريب وسط اتهام الولايات المتحدة طهران بالاستخفاف بالجهود الدبلوماسية وتهديد ترامب مجدداً بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق.

لا حرب ولا سلم

صحيفة وول ستريت جورنال لفتت إلى أن المنطقة دخلت مرحلة شديدة الحساسية تتسم بحالة “لا حرب ولا سلم”، حيث يواصل الطرفان استخدام أدوات الضغط العسكري والسياسي لتحسين مواقعهما التفاوضية دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

وبينما تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتصاعد التحذيرات الدولية من أن أي خطأ في الحسابات قد يقود إلى انفجار أوسع يهدد أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.