أستراليا واليابان ترفضان الاستجابة لمطالب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

323232323232 أستراليا واليابان ترفضان الاستجابة لمطالب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

عواصم-سانا

أعلنت أستراليا واليابان اليوم الإثنين، رفضهما إرسال سفن حربية للمشاركة في عمليات عسكرية بمضيق هرمز، رغم الضغوط والدعوات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الحليفة والصين، لحماية الصادرات النفطية في الممر المائي.

وقالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ لهيئة الإذاعة الوطنية “إيه بي سي”: “إن بلادها لن ترسل أي سفينة حربية إلى مضيق هرمز، ونحن نعلم مدى أهمية ذلك”، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن المساهمات التي تعتزم أستراليا القيام به.

وفي السياق ذاته، أكدت اليابان عدم نيتها الانخراط في أي عملية أمنية بحرية في المنطقة استجابة للمطالب الأمريكية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قوله أمام البرلمان: “في ظل الوضع الحالي، لا ننوي إطلاق أي عملية أمنية بحرية”.

وكان ترامب قد صعد مؤخراً من لغة التهديد تجاه حلفائه، محذراً من أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يواجه “مستقبلاً سيئاً للغاية”، في حال عدم تقديم الحلفاء الدعم اللازم للولايات المتحدة وتأمين إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك