الجيش الكويتي يتصدى لأهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد

photo 2026 06 11 07 24 37 الجيش الكويتي يتصدى لأهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم الخميس، أنه يتعامل مع أهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة، في بيان على منصة “إكس”: إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً للأهداف المعادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ “ضربات دفاعية إضافية”، عند الساعة الـ 5:15 مساء أمس الأربعاء، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، استهدفت أهدافاً متعددة داخل إيران.

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