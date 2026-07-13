انخفاض بورصة كوريا الجنوبية 9% متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا

سيئول-سانا

انخفضت بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 9% اليوم الإثنين، حيث تخلص المستثمرون من أسهم قطاع التكنولوجيا لجني الأرباح وسط تجدد التوترات في الشرق الأوسط، كما انخفض الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن مؤشر “كوسبي” المركب القياسي لأسعار الأسهم الكورية انخفض بمقدار 669.01 نقطة، أو 8.95 %، ليغلق عند 6,806.93 نقاط، بعد أن سجل قاعاً عند مستوى 6,783.43 نقاط.

وبعد أن افتتح المؤشر على انخفاض بنسبة 0.85%، واصل “كوسبي” خسائره، ما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول مؤقتاً لمدة 20 دقيقة، وكان ذلك التفعيل السابع لهذه الآلية هذا العام.

ويوم الجمعة الماضي، ارتفعت الأسهم الأمريكية مدعومة بطرح شركة “إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية في البورصة الأمريكية بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.29%، في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” لأسهم الشركات في قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.29% أيضاً.

وقال محللون: إنه على الرغم من النجاح الذي حققته “إس كيه هاينكس” في أول ظهور لها في السوق الأمريكية، تراجعت أسهم الشركة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح والتحول إلى شهادات الإيداع الأمريكية للشركة.

كما تأثرت معنويات المستثمرين سلباً بسبب تزايد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة بسبب الوضع في مضيق هرمز.