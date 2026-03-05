ترامب يؤكد سعي واشنطن لتأدية دور محوري في اختيار القيادة الإيرانية المقبلة

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسعى لممارسة نفوذ واسع في رسم المستقبل السياسي لإيران، مشدداً على أن واشنطن ستسعى لتأدية دور في اختيار الزعيم القادم للبلاد لضمان مرحلة ما بعد الحرب.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” اليوم الخميس، أوضح ترامب أن هدف واشنطن العمل مع “الشعب والنظام” لضمان وصول قيادة تعمل على بناء إيران “دون أسلحة نووية”، لافتاً إلى أن نفوذ الولايات المتحدة سيكون حاسماً في أي تسوية سياسية مستقبلية، وقال: “سيكون لي تأثير كبير، وإلا فلن تكون هناك تسوية”.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى مسألة خلافة المرشد الإيراني، معلقاً على تقارير ترشيح نجل خامنئي، مشيراً إلى وجود عدم توافق داخلي حول كفاءته، ومشدداً على أن الولايات المتحدة ستتدخل لمساعدة الإيرانيين في “اتخاذ القرار الصحيح” لتفادي تكرار الأزمات مستقبلاً.

كما وصف ترامب الوضع العسكري الإيراني بـ “المدمر”، مؤكداً تحييد سلاح الجو والأسطول البحري ومنظومات الرصد الجوي بشكل شبه كامل، وتوقع أن تؤدي التطورات في إيران إلى تغييرات سياسية متلاحقة في دول أخرى، مضيفاً: إن بلاده تمتلك إمدادات واسعة من الأسلحة تكفي لاستمرار العمليات دون تأثير على أسعار الطاقة.

وفي رؤيته للمنطقة، توقع ترامب أن تؤدي التطورات الحالية في إيران إلى تغييرات سياسية متلاحقة في دول أخرى، ضارباً المثل بكوبا، كما قلل من المخاوف المتعلقة بنقص الذخائر الأمريكية أو تأثر أسعار الطاقة، مؤكداً أن بلاده تمتلك إمدادات واسعة من الأسلحة تكفي للاستمرار في عملياتها.

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن العملية العسكرية على إيران تحظى بدعم داخلي رغم تباين استطلاعات الرأي، معتبراً أن إدارته تواجه تهديداً كبيراً وتتعامل معه بطريقة “غير مسبوقة”.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ صباح يوم السبت الماضي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران ستبدأ قريباً، وقد تمتد هذه العمليات لنحو أربعة أسابيع.