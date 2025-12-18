واشنطن تتعهد بتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير الطاقة خلال رئاستها لمجموعة العشرين

واشنطن-سانا

أكدت الولايات المتحدة التزامها بتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير الطاقة الموثوقة بأسعار معقولة، إضافة إلى تعزيز ريادتها في التقنيات المبتكرة، وذلك خلال أول فعالية لرئاستها لمجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة الأمريكية منتصف كانون الأول الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم: إن واشنطن أعلنت عن تشكيل أربعة فرق عمل، ثلاثة منها لمعالجة الأولويات الاقتصادية، وفريق رابع لتحديد مجالات التوافق في القضايا التجارية؛ بهدف تحقيق نتائج ملموسة لقادة الدول المشاركة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تولت رئاسة مجموعة العشرين في الأول من كانون الأول2025، بالتزامن مع الذكرى الـ250 لتأسيسها، مؤكدةً عزمها إعادة التركيز على الأجندة الاقتصادية الأساسية.

وأوضحت أن الاجتماع التحضيري الذي عقد يومي ال15 وال16من كانون الأول الجاري، شهد مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، من بينها السعودية وتركيا وعدد من الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى بولندا كضيف كامل خلال عام الرئاسة.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة ميامي يومي ال14 وال15 من كانون الأول 2026.

وتُعد مجموعة العشرين منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي والمالي، يضم 20 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ويؤدي هذا التكتل دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، إذ يمثل أعضاؤه الغالبية العظمى من الناتج المحلي الإجمالي وسكان العالم.