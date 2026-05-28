وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ‏

نيقوسيا-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية ‏والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم ‏المصالح المشتركة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء جرى على هامش مشاركة وزير الخارجية السعودي في الاجتماع غير ‏الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص‎.‎

وتستضيف الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع المعروف بـ”جيمنيك” يومي السابع والعشرين والثامن ‏والعشرين من أيار الجاري، بهدف توفير منصة نقاش مفتوح بين وزراء خارجية دول الاتحاد، لصياغة ملامح الاستراتيجية ‏الأمنية الأوروبية الجديدة في مواجهة التحديات الراهنة‎.‎

يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية، أسهمت في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف الحرب ‏الأمريكية على إيران، مقابل منح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على ‏أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز‎.‎