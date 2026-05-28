وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ‏

photo 2026 05 28 15 40 08 وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ‏

نيقوسيا-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية ‏والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم ‏المصالح المشتركة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء جرى على هامش مشاركة وزير الخارجية السعودي في الاجتماع غير ‏الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص‎.‎

وتستضيف الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع المعروف بـ”جيمنيك” يومي السابع والعشرين والثامن ‏والعشرين من أيار الجاري، بهدف توفير منصة نقاش مفتوح بين وزراء خارجية دول الاتحاد، لصياغة ملامح الاستراتيجية ‏الأمنية الأوروبية الجديدة في مواجهة التحديات الراهنة‎.‎

يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية، أسهمت في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف الحرب ‏الأمريكية على إيران، مقابل منح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على ‏أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز‎.‎

الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا‏ ‏ ‏
تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة يومين كإجراء احترازي مؤقت
خفر السواحل الكويتي يوقف ثلاثة إيرانيين في مياه الخليج بتهمة القرصنة
وزارة الصحة السعودية: أكثر من مليون و200 ألف خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج
الأمم المتحدة في عامها الثمانين: إنجازات وإخفاقات ودعوات لإصلاح مجلس الأمن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك