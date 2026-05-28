وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ‏

نيقوسيا-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء جرى على هامش مشاركة وزير الخارجية السعودي في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص.
وتستضيف الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع المعروف بـ”جيمنيك” يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار الجاري، بهدف توفير منصة نقاش مفتوح بين وزراء خارجية دول الاتحاد، لصياغة ملامح الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة في مواجهة التحديات الراهنة.
يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية، أسهمت في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف الحرب الأمريكية على إيران، مقابل منح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.