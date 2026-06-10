وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ‏هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

باريس-سانا‏

اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن المفاوضات ‏المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل تمثل السبيل الوحيد ‌‏لإنهاء الحرب على بلاده.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رجي قوله خلال جلسة استماع ‏أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم ‌‏الأربعاء: “إن الدولة اللبنانية والحكومة تعتبران أن المفاوضات ‏المباشرة هي السبيل الوحيد لمحاولة إيجاد حل شامل ‏للمشكلة”، ‏مشيراً إلى أن الخيار العسكري أثبت عدم فاعليته.‏

كما انتقد رجي دور ميليشيا حزب الله في المنطقة، وقال: إن ‏المقاومة المزعومة التي يقودها حزب الله لم تحرر القدس، ولم ‌‏تنقذ غزة، ولم تدافع حتى عن لبنان بل على العكس، لقد زجّت ‏بنا في مزيد من العنف، ومزيد من الاحتلال الإسرائيلي‎”.‎

من جهة ثانية قال الوزير اللبناني: إن حصر السلاح بيد الدولة ‏اللبنانية يمثل مطلباً لبنانياً، مضيفاً: إن الهدف من ذلك هو ‏تعزيز ‏مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي ‏اللبنانية‎.‎

يشار إلى أنه رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من ‏نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في ‌‏لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال ‏توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من ‌‏السكان، وتفجير وهدم المنازل‎.‎