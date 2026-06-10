وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ‏هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

باريس-سانا
اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب على بلاده.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رجي قوله خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء: “إن الدولة اللبنانية والحكومة تعتبران أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لمحاولة إيجاد حل شامل للمشكلة”، مشيراً إلى أن الخيار العسكري أثبت عدم فاعليته.
كما انتقد رجي دور ميليشيا حزب الله في المنطقة، وقال: إن المقاومة المزعومة التي يقودها حزب الله لم تحرر القدس، ولم تنقذ غزة، ولم تدافع حتى عن لبنان بل على العكس، لقد زجّت بنا في مزيد من العنف، ومزيد من الاحتلال الإسرائيلي”.
من جهة ثانية قال الوزير اللبناني: إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يمثل مطلباً لبنانياً، مضيفاً: إن الهدف من ذلك هو تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
يشار إلى أنه رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.