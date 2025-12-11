عدسة سانا توثق غرق خيام النازحين في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم جراء الأمطار الغزيرة

‏ السورية للبترول توقّع مذكرة تفاهم مع شركتين أمريكيتين لتعزيز إنتاج الغاز في سوريا
ورشة عمل في حلب حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
ارتقاء شخصين وإصابة 11 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير
محافظ درعا يطلع على الواقع الخدمي في قرية خبب شمالي المحافظة
