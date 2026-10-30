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وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة

image 2026 10 30 23 34 37 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة
وفد نسائي سوري يشارك في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة-نيويورك-سانا

نيويورك-سانا
 
شارك وفد رسمي من النساء السوريات لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمرأة السورية ودورها في بناء سوريا الجديدة.
 
وذكرت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة عبر منصة (X) اليوم الجمعة، أن الوفد شارك في سلسلة من الفعاليات واللقاءات الثنائية والاجتماعية، وفي جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول “المرأة والسلام والأمن”.

image 2026 10 30 23 34 50 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة

وضم الوفد كلًا من مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، وعضو مجلس الشعب السوري نور جندلي، ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زهرة البرازي، وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين مياسة الشيخ أحمد، وممثلة إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين صبا عبد اللطيف.

وألقت عثمان بيان الجمهورية العربية السورية أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن، كما شاركت عضوات الوفد في الفعالية الجانبية التي نظمها الوفد الدائم لسوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان “المرأة في صياغة العدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين في سوريا”.
 
وشهدت الزيارة أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين الأمميين.

image 2026 10 30 23 34 44 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة
image 2026 10 30 23 34 55 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة
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