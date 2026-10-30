وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة

نيويورك-سانا



شارك وفد رسمي من النساء السوريات لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمرأة السورية ودورها في بناء سوريا الجديدة.



وذكرت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة عبر منصة (X) اليوم الجمعة، أن الوفد شارك في سلسلة من الفعاليات واللقاءات الثنائية والاجتماعية، وفي جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول “المرأة والسلام والأمن”.

وضم الوفد كلًا من مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، وعضو مجلس الشعب السوري نور جندلي، ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زهرة البرازي، وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين مياسة الشيخ أحمد، وممثلة إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين صبا عبد اللطيف.



وألقت عثمان بيان الجمهورية العربية السورية أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن، كما شاركت عضوات الوفد في الفعالية الجانبية التي نظمها الوفد الدائم لسوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان “المرأة في صياغة العدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين في سوريا”.



وشهدت الزيارة أيضاً عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين الأمميين.