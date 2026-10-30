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مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية

IMG 9072 مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية
معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب، خلال اجتماع عبر الفيديو مع وفد سعودي-دمشق-سانا

 دمشق-سانا
 
بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب، خلال اجتماع عبر الفيديو، مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى، البرنامج التنفيذي لمسارات التعاون السوري السعودي في قطاع الطاقة ومستجداته.
 
وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تسهيل عقود التعاون والتوريد في قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة الموارد الهيدروكربونية واستثمارها، وتحديد الاستخدامات المثلى لمزيج الطاقة، إلى جانب بحث معايير الاستدامة وتطبيقاتها في الحالة السورية، والتحضير لورشات عمل متخصصة لنقل الخبرات في هذا المجال.
 
وتم التأكيد على استمرار التوريدات النفطية عبر شركة “أرامكو للتجارة”، مع وصول الشحنة الأولى من الديزل بحمولة 64 ألف طن، والتنسيق لوصول الشحنة التالية مطلع تشرين الثاني المقبل.
 
كما ناقش الجانبان فرص استثمار الشركات السعودية المتخصصة في السوق السورية، وأكدا ضرورة استكمال التنسيق مع وزارة المالية السورية وتسمية ممثلي الجانبين في اللجان وورشات العمل، تمهيداً للمضي في تنفيذ مسارات التعاون المتفق عليها.
 
حضر الاجتماع مدير إدارة تنظيم قطاع البترول في وزارة الطاقة السورية المهندس موسى الجبارة.
 
وكانت الشركة السورية للبترول بدأت في 19 تشرين الأول الجاري عمليات ربط وتفريغ الناقلة ستارلينغ المحمّلة بنحو 63,784 طناً مترياً من مادة الديزل في مصب بانياس النفطي، وذلك في أول شحنة تصل من شركة أرامكو السعودية، بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين.

IMG 9079 scaled مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية
IMG 9081 1 scaled مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية
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