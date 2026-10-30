هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة إثر إصابتها بمقذوف في الخليج العربي

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، إصابة سفينة بمقذوف واندلاع حريق على متنها جنوب جزيرة لافان الإيرانية، في الخليج العربي.



وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث على بُعد 40 ميلًا بحرياً جنوب جزيرة لافان، موضحة أن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر، ما تسبب باندلاع حريق على متنها.



وأشارت المنظمة بحسب بيانها، إلى أن طاقم السفينة بخير ولم تُسجّل أي آثار بيئية حتى الآن.



وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، اندلاع حريق على متن سفينة في مضيق هرمز، على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء خصب في سلطنة عمان.