“أطباء بلا حدود” تعلق أنشطتها الطبية في جنوب لبنان

بيروت-انا

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” اليوم الأربعاء تعليق أنشطتها الطبية وأنشطة العيادات المتنقلة مؤقتاً في مناطق بجنوب لبنان وذلك عقب عمليات التهجير القسري التي فرضها الجيش الإسرائيلي على سكان بعض المناطق.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المنظمة قولها في بيان لها اليوم: إنه “بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء واسع النطاق شمل مدينة صور ومخيماتها وعدداً من المناطق المحيطة بها بما في ذلك حارة المسيحيين في المدينة القديمة، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء ممارسات التهجير القسري وتعريض السكان للمخاطر عبر إجبارهم على النزوح في ظروف عارمة بالفوضى وانعدام الأمن”.

وأوضحت المنظمة أن “أنشطتها الطبية توقفت لهذا اليوم بما في ذلك دعم مستشفيات جبل عامل ومشفى قانا والمستشفى اللبناني الإيطالي كما علقت أنشطة العيادات المتنقلة”.

وأكدت المنظمة أن “فرقها حالياً بأمان وهي موجودة في صيدا بعد إجلائها من المنطقة وأنها على استعداد للعودة إلى صور في أقرب فرصة ممكنة مع فريق طبي أساسي لمواصلة دعم المستشفيات الشريكة مع مواصلة تقييم الوضع والتنسيق بشأن الخطوات التشغيلية المقبلة في ضوء التطورات المستمرة”.

وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في عدد من المناطق اللبنانية على تقديم الرعاية الطبية الطارئة والأساسية ونشرت عيادات متنقلة تدعم مراكز صحية لتقديم خدمات الصحة الأولية والأمراض المزمنة والدعم النفسي مع دعم المستشفيات في حالات الطوارئ.