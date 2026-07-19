أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية

الدوحة-سانا‏

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية ‏وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في ‏المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في قصر لوسيل، أكدا خلالها ‏ضرورة التزام الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ‏وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.‏

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون بين قطر والعراق، وسبل توسيعه في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ‏للبلدين.‏

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ18 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم لإنهاء القتال وإتاحة المجال أمام التوصل ‏إلى اتفاق دائم، قبل أن تتجدد المواجهات، ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ8 من تموز الجاري أن المذكرة ‏انتهت، في ظل تعثر المحادثات بين الجانبين.‏