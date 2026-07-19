أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية

الدوحة-سانا
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في قصر لوسيل، أكدا خلالها ضرورة التزام الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون بين قطر والعراق، وسبل توسيعه في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ18 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم لإنهاء القتال وإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق دائم، قبل أن تتجدد المواجهات، ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ8 من تموز الجاري أن المذكرة انتهت، في ظل تعثر المحادثات بين الجانبين.