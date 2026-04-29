البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على الحرب مع إيران حتى الآن

واشنطن-سانا

كشف مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية “بنتاغون” اليوم الأربعاء أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية كلفت الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار حتى الآن وذلك في أول تقدير رسمي لتكلفة الحرب.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن جولز هيرست القائم بأعمال المراقب المالي لأعضاء لجنة القوات المسلحة قوله خلال جلسة استماع للجنة بمجلس النواب بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لمناقشة ميزانية الوزارة: “حتى اليوم أنفقنا نحو 25 مليار دولار على الحرب ومعظم هذه الأموال أنفقت على الذخائر وهناك جزء من هذا المبلغ مخصص للعمليات والصيانة واستبدال المعدات”.

ووفقاً لبوليتيكو فإن هذا الرقم أقل بكثير من العديد من التقديرات الخارجية نظراً للوتيرة السريعة للعمليات الجوية والبحرية وتكاليف إعادة تزويد أنظمة الدفاع الجوي باهظة الثمن.

وكان هيرست أبلغ قمة الدفاع التي عقدت في واشنطن في آذار الماضي أن تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران بلغت نحو 11 مليار دولار.

ويأتي هذا الرقم البالغ 25 مليار دولار في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية طلباً إضافياً يصل إلى 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الحرب وتجديد مخزون الأسلحة.

ومن المتوقع أن يقدم البنتاغون طلب تمويل إضافي قريباً وأبلغ هيرست المشرعين أن الإدارة ستقدمه بمجرد إجراء تقييم شامل لتكلفة الحرب.

وبدأت الحرب في 28 شباط الماضي فيما يلتزم الطرفان حالياً بوقف إطلاق نار هش.