الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد اعتداءاته بالضفة الغربية ‏ويعتقل العشرات‎ ‎

القدس المحتلة-سانا
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين، بالتزامن مع مداهمات للمنازل وتدمير للممتلكات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم السبت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 30 فلسطينياً على الأقل من قرية تل جنوب غرب نابلس، إضافة إلى 8 من محافظة الخليل، و13 من قرى محافظة رام الله والبيرة، و3 من محافظة بيت لحم، و5 من محافظة جنين، و5 من طولكرم، و6 من محافظة قلقيلية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوباً، برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدد من الأحياء، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين.
إلى ذلك هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل في قرية بيرين شرق الخليل، ودمروا محتوياته بالكامل، بالتزامن مع احتجاز فلسطيني مسن في إحدى زوايا المنزل وإجباره على مشاهدة عملية الهدم والتخريب.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حيث تتركز الاعتداءات على عمليات الاقتحام والاعتقالات وتدمير الممتلكات، وكان آخرها أمس الجمعة، حيث قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين لقرية تل جنوب غرب نابلس.