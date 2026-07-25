الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد اعتداءاته بالضفة الغربية ‏ويعتقل العشرات‎ ‎

القدس المحتلة-سانا‏

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ‏اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث شنت حملة اعتقالات ‏واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين، بالتزامن مع ‏مداهمات للمنازل وتدمير للممتلكات‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال ‏اقتحمت اليوم السبت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، ‏وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت 30 ‏فلسطينياً على الأقل من قرية تل جنوب غرب نابلس، ‏إضافة إلى 8 من محافظة الخليل، و13 من قرى محافظة ‏رام الله والبيرة، و3 من محافظة بيت لحم، و5 من ‏محافظة جنين، و5 من طولكرم، و6 من محافظة قلقيلية‎.‎

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ومخيم الفارعة ‏جنوباً، برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت ‏في عدد من الأحياء، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش ‏واسعة لمنازل الفلسطينيين‎.‎

إلى ذلك هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل في ‏قرية بيرين شرق الخليل، ودمروا محتوياته بالكامل، ‏بالتزامن مع احتجاز فلسطيني مسن في إحدى زوايا ‏المنزل وإجباره على مشاهدة عملية الهدم والتخريب‎.‎

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حيث تتركز ‏الاعتداءات على عمليات الاقتحام والاعتقالات وتدمير ‏الممتلكات، وكان آخرها أمس الجمعة، حيث قتل أربعة ‏فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات ‏الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين لقرية تل جنوب غرب ‏نابلس‎.‎