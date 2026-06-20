قائد الجيش اللبناني: علاقتنا مع سوريا جيدة والتنسيق مستمر بين البلدين

بيروت-سانا



أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم السبت، أنّ العلاقات بين لبنان وسوريا جيدة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين البلدين.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن العماد هيكل، قوله في كلمة له خلال اجتماع لضباط لبنانيين لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة: إن “العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر، وإنّ الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه”.



وحول المستجدات الأمنية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان، أكد العماد هيكل أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة، ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأنّ المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي”.



وتشهد العلاقات السورية-اللبنانية مرحلة جديدة من التعاون وإعادة التأسيس، تميزت بزيارات رسمية متبادلة رفيعة المستوى، بهدف تعزيز مسار العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من الملفات الحيوية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين.