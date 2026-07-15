الإمارات: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن تمثل تهديداً لأمنها واستقرارها

photo 2026 07 15 17 04 30 الإمارات: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن تمثل تهديداً لأمنها واستقرارها
مصدر الصورة-وام

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية أن “هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها”.

وجددت الوزارة ” تضامن بلادها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية.

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