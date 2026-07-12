مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 بحادث دهس خلال مهرجان تسوق في تشيلي

سانتياغو-سانا

أعلنت الشرطة في تشيلي مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين اليوم الأحد، جراء حادث دهس خلال مهرجان تسوّق في مدينة فينيا ديل مار، غرب العاصمة سانتياغو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ضابط شرطة فينيا ديل مار خورخي غوايتا قوله: “إن السائق ولأسباب لم تتّضح بعد فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى دهس عدد من المشاة عند أطراف مهرجان كاوبوليكان”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سائق سيارة دفع رباعي فقد السيطرة على مركبته واقتحم بها سوق “Feria Caupolicán” ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 نساء و3 رجال، إضافة إلى 7 مصابين، من بينهم طفلان رضيعان.

وأشارت الشرطة إلى أنه “تم توقيف السائق على خلفية الحادث”، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.