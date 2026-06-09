غوتيريش: الحوار هو الطريق لبناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً

دمشق-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحوار قادر على إعادة توحيد الصفوف من أجل عالم أكثر عدلاً وسلاماً، وأن التواصل المفتوح يساعد على حل التحديات العالمية، مهما بلغت صعوبتها.

وأوضح غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات تلقت سانا نسخة منها اليوم الثلاثاء، أن النزاعات ومظاهر اللا مساواة في تزايد مستمر، والتطورات التكنولوجية بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الطاقة النظيفة، تطرح خيارات حاسمة بشأن المستقبل.

وأضاف غوتيريش: إن الخلافات تتحول بسبب سوء الفهم أو التلاعب بها إلى أداة لتقويض التضامن العالمي، مؤكداً أن الحوار بين الأمم والثقافات والأديان هو الطريق للمضي قدماً.

وأشار غوتيريش إلى أن مبادرة تحالف الأمم المتحدة للحضارات تسهم في مد الجسور، وتحويل التنوع إلى مصدر قوة، مبيناً أن التغيير يبدأ بعقول وقلوب منفتحة.

ويُشكل اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الذي أقرته الأمم المتحدة في الـ 10 من حزيران من كل عام، فرصة لتعزيز الوعي بقيمة تنوع الحضارات، وترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز الاحترام المتبادل والتضامن العالمي، بما يسهم في بناء عالم أكثر انسجاماً وترابطاً.