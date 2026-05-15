إيطاليا تربط أي تدخل في مضيق هرمز باتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

جدّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تأكيد موقف بلاده بعدم التدخل لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله في تصريح للقناة الخاصة الخامسة (Mattino 5)، اليوم الجمعة: “إن موقف أوروبا وإيطاليا ضمنه، يقوم على التدخل لضمان حرية الملاحة في المضيق -حتى عبر وجود عسكري- فور التوصل إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف: إن إيطاليا مستعدة لاستخدام كاسحات الألغام التابعة لها نظراً لخبرتها الاستثنائية في هذا المجال، مشدداً على أن أي مشاركة يجب أن تكون ضمن مهمة دولية تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وأوضح تاياني أن بلاده تواصل التزامها بحماية الملاحة في البحر الأحمر ضمن مهمة “أسبيدس” الأوروبية، وفي المحيط الهندي عبر مهمة “أتلانتا” لمكافحة القرصنة.

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن أمله في أن تواصل الصين جهودها لفتح المضيق وإقناع إيران بخفض مستوى التصعيد.

وشدّد على أهمية العلاقات بين ضفتي الأطلسي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإيطاليا وأوروبا، وأن التحالف مع واشنطن “تاريخي ولا غنى عنه”.

وجاء تصريح تاياني هذا غداة دعوة المحافظ السابق للمصرف المركزي الإيطالي ماريو دراغي إلى حزم أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى أسس أكثر عدلاً.