الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر الضربات قرب المنشآت النووية

نيويورك-سانا

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من المخاطر الناجمة عن الضربات في محيط المواقع النووية في إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من تداعيات كارثية على المنطقة والعالم.

ونقلت فرانس برس عن تورك قوله في بيان عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول استهداف إيران دول الخليج: إن “الضربات الصاروخية التي وقعت أخيراً قرب مواقع نووية في إسرائيل وإيران، تسلّط الضوء على الخطر الهائل لمزيد من التصعيد، والدول تغامر بحدوث كارثة مطلقة”.

وأضاف تورك: إن “الوضع بالغ الخطورة، ويصعب التنبؤ بمآلاته، وأحدث حالة عارمة من الفوضى في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفاً: إن ديناميكيات الصراع “المعقدة قد تُشعل أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة في أي لحظة، ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين وسكان العالم أجمع”.

وشدد تورك على أنه لم يعد من الممكن اللجوء إلى الحرب كأداة لتنظيم العلاقات الدولية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من الشهر الماضي.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شرق جنين
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
الأونروا: يجب الالتزام بوقف النار لإعادة أطفال غزة إلى بيئة تعليمية
