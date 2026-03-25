الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر الضربات قرب المنشآت النووية

نيويورك-سانا

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من المخاطر الناجمة عن الضربات في محيط المواقع النووية في إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من تداعيات كارثية على المنطقة والعالم.

ونقلت فرانس برس عن تورك قوله في بيان عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول استهداف إيران دول الخليج: إن “الضربات الصاروخية التي وقعت أخيراً قرب مواقع نووية في إسرائيل وإيران، تسلّط الضوء على الخطر الهائل لمزيد من التصعيد، والدول تغامر بحدوث كارثة مطلقة”.

وأضاف تورك: إن “الوضع بالغ الخطورة، ويصعب التنبؤ بمآلاته، وأحدث حالة عارمة من الفوضى في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفاً: إن ديناميكيات الصراع “المعقدة قد تُشعل أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة في أي لحظة، ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين وسكان العالم أجمع”.

وشدد تورك على أنه لم يعد من الممكن اللجوء إلى الحرب كأداة لتنظيم العلاقات الدولية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من الشهر الماضي.